Cuca indica reformulação no elenco do São Paulo: 'Tende a melhorar'

O técnico Cuca planeja uma reformulação no elenco do São Paulo durante a parada para a Copa América, entre junho e julho. O treinador admitiu que jogadores devem deixar o clube e que espera a chegada de reforços. Na visão de Cuca, a equipe "tende a melhorar" para o segundo semestre.

"Quando se tem um grupo grande, com jogadores que praticamente sabem que vão sair, mas não de imediato, isso tudo causa um efeito e você está dentro desse contexto. Essas pessoas que vão sair não é que são más pessoas, não são maus profissionais, mas isso foi escolhido para diminuir a folha e também pela eliminação. Não vou dizer que a saída deles vai melhorar, mas com a saída deles e a chegada de outros que vão chegar, tende a melhorar", afirmou Cuca, que atualmente conta com 36 jogadores no elenco.

O São Paulo busca ao menos dois reforços para o segundo semestre: um centroavante e um lateral-direito. O clube negocia com Juan Dinenno, atacante argentino que está emprestado pelo Racing (ARG) ao Deportivo Cali (COL). Outro jogador que Cuca deseja é o lateral Adriano, que pode atuar pelos dois lados e tem contrato com o Besiktas (TUR) até junho.

Juan Dinenno deve ser comprado pelo Deportivo cali, que avalia repassar o centroavante ao São Paulo. Em relação a Adriano, embora fique livre no mercado em junho, a contratação é considerada difícil por conta de valores e possíveis concorrentes.

Sobre as possíveis saídas, o lateral-direito Bruno Peres está emprestado pela Roma (ITA) até o fim desta temporada, mas deve ser devolvido no meio do ano. Outros jogadores que não estão sendo utilizador por Cuca serão liberados para procurar outros clubes.

O São Paulo disputará apenas o Brasileirão no segundo semestre, depois de eliminações na Libertadores e Copa do Brasil. No campeonato de pontos corridos, a equipe está em quarto lugar, com 11 pontos.