Cuca inicia processo gradual de reformulação no elenco do Palmeiras

A vitória sobre o São Paulo no clássico de domingo, pelo Campeonato Brasileiro, marcou o primeiro passo de um processo de reformulação no Palmeiras. A má fase recente, com a eliminação na Copa Libertadores e três rodadas sem vencer no Brasileiro, levou o técnico Cuca a procurar alterar tanto o estilo de jogo, como promover a entrada de novos jogadores no time.

"Precisamos entender que está havendo uma reformulação. A prova é os jogadores que têm entrado. Isso faz parte ao processo e vamos dar continuidade", disse o treinador. No clássico, vencido por 4 a 2, o treinador deu chance ao meia Hyoran, que entrou no segundo tempo e fez o último gol. O jogador não disputava uma partida há quase três meses e a atuação lhe deve abrir mais chances.

"Vou seguir me esforçando ao máximo, me dedicando ao máximo em todo treinamento. Quero buscar meu espaço e vou continuar trabalhando demais para isso", comentou o meia Hyoran. O meia Raphael Veiga é outro que deve ser contemplado com mais oportunidades no elenco e ser testado como o outro substituto do meia venezuelano Alejandro Guerra.

Veiga e Hyoran se encaixam na outra mudança pretendida pelo técnico. Cuca afirmou que as eliminações obrigam o Palmeiras a rever o estilo de jogo utilizado nos anos anteriores. Em vez de velocidade, a equipe vai procurar ser mais cadenciada em campo e planejar mais as jogadas. O treinador optou por isso ao entender que essa estratégia dá mais organização ao time.

A própria política da diretoria já caminha no mesmo sentido, com a busca por reforços jovens. Foi o caso, por exemplo, de Emerson Santos, de 22 anos. O jogador do Botafogo é a primeira contratação pelo próximo ano e além da idade, preenche o requisito de ter condições de ser renegociado com o exterior. Pela mesma linha de pensamento a equipe se reforçou meses atrás com Juninho, de 22 anos, e Luan, de 24.

O impacto dessa filosofia é a perda de espaço de antigos titulares. O caso principal é do meia Zé Roberto que aos 43 anos tem sido pouco utilizado no elenco atual. Cuca descarta voltar a utilizá-lo como lateral-esquerdo. No gol, a diretoria avalia ainda a contratação de um goleiro mais jovem para a próxima temporada, pois Fernando Prass tem 39 anos, Jailson, 36, e os reservas imediatos têm por volta de 20 anos.