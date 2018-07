Cuca já projeta boa campanha do Flu no Brasileirão A situação de Cuca no Fluminense ainda é instável. Seu futuro no comando do time está diretamente ligado ao desempenho na Copa do Brasil. Caso o time não vá longe na competição, ele poderá ser demitido. Mas, no momento, o treinador demonstra total confiança em seu trabalho e no elenco, tanto que já projeta boa campanha da equipe no Campeonato Brasileiro.