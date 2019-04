'Cuca já tem o time do São Paulo nas mãos', afirma o zagueiro Bruno Alves

O zagueiro Bruno Alves afirma que o técnico Cuca já tem o time do São Paulo nas mãos. Depois de assumir o time na segunda partida da semifinal do Campeonato Paulista diante do Palmeiras, ao lado de Vagner Mancini, ele vai comandar o time sozinho na estreia pelo Campeonato Brasileiro diante do Botafogo, neste sábado, no estádio do Morumbi, na capital.

"O Cuca conseguiu ajeitar muitas coisas ao lado do Mancini. Ele tem tudo para ver um grande trabalho. O Cuca tem o time na mão", afirmou Bruno Alves, presente na seleção dos melhores do Campeonato Paulista promovida pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em cerimônia na noite de segunda-feira.

O zagueiro afirma que os reforços contratados pelo clube - o atacante Alexandre Pato, o volante Tchê Tchê e o meia Vitor Bueno - vão ajudar o São Paulo a superar a campanha do Brasileirão no ano passado. O time do Morumbi liderou o torneio por 10 rodadas, mas perdeu fôlego na metade do segundo turno. "Nós fizemos um bom campeonato no ano passado, conseguimos liderar uma parte do torneio, mas oscilamos um pouco. Com reforços, vamos poder fazer um torneio ainda melhor", afirmou o defensor.

Mancini assumiu o time após a demissão de André Jardine, no início de fevereiro, com a queda precoce no estágio preliminar da Copa Libertadores, até que Cuca fosse liberado pelos médicos para voltar às atividades profissionais.

"De agora em diante entra um trabalho solo meu, com coisas de acordo com o que eu imagino mais. Tudo isso requer tempo, não faz em duas ou três semanas. Teremos nove rodadas no Brasileiro, mas depois tem parada de 30 dias para a Copa América. Temos de arrancar bem para depois dar uma equilibrada geral no elenco e fazer um grande campeonato", reforçou Cuca.