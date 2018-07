Cuca lamenta chances perdidas em derrota atleticana O Atlético-MG conseguia uma importante vitória diante do Corinthians, no último domingo, até os 33 minutos do segundo tempo, quando Liedson empatou. Depois, Adriano deu a vitória à equipe paulista no Pacaembu, pela 36.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após o confronto, o técnico Cuca lamentou as chances perdidas por sua equipe quando o placar ainda apontava 1 a 0 a seu favor.