Cuca lamenta chances perdidas pelo Santos contra o Ceará: 'Tem de definir o jogo'

Mais uma vez o Santos soma um empate na temporada após desperdiçar boas chances de gols. E novamente o técnico Cuca reclama da falta de capricho na hora de o time finalizar. Para ele, o resultado podia ter sido melhor, mesmo com um jogador a menos diante do Ceará.

Cuca queria a todo custo levar uma vantagem ao Castelão. Sabe que o jogo de volta das oitavas de final será muito complicado. E bateu na tecla da vitória em casa em toda a preparação para o jogo desta quarta-feira. Acabou conformado com o 0 a 0.

"Foi um jogo dividido em duas partes. Um com 11 contra 11 e outro com 11 contra 10", iniciou sua análise. "Começamos muito bem o jogo, dominando as ações, criando as oportunidades. Jogamos com um estilo diferente, com Jobson e Jean Mota avançados. E eles criaram movimentações interessantes, envolvemos o Ceará."

O Santos realmente foi bem melhor no primeiro tempo e é essa superioridade que o treinador pede para ser transformada em vantagem no placar. "Jogamos em grande parte do primeiro tempo sufocando. Criamos bastante chances. E nessas chances que tem de definir o jogo, fazer o gol", lamentou. "Infelizmente a bola não entrou, por uma razão ou outra, passou aqui, ali, o (Fernando) Prass pegou, passou próximo."

Mesmo após a expulsão, Cuca ainda viu o Santos com chances de ganhar. Mas reconheceu a inferioridade na etapa final. "A partir da expulsão, demos espaço maior ao adversário e tem o desgaste da sua equipe. Ao final, ainda vimos um número de finalizações e posse muito equilibrados, parecidos, o que dá a conotação de que o empate foi justo", alegou. "Ficou um jogo aberto, mas não abdicamos de jogar. Poderíamos tomar e ter feito. Está aberto."