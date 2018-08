Cuca lamenta derrota em Belo Horizonte, mas sente que o Santos está em evolução

O Santos foi derrotado pelo Atlético Mineiro por 3 a 1, neste domingo, no estádio Independência, em Belo Horizonte, pela 18.ª rodada do Campeonato Brasileiro, e completou 10 jogos seguidos sem uma vitória sequer. O resultado adverso, porém, não desanimou o técnico Cuca, que sente que o time está em evolução. Na sua visão, fez um primeiro tempo superior e pediu paciência à torcida para ter êxito no trabalho de tirar o clube das últimas posições.

"Nosso primeiro tempo foi muito bom, mesmo saindo atrás. Mantivemos a posse de bola, a calma, desenhamos a jogada, empatamos. Tivemos o controle durante grande parte do tempo. Temos que trabalhar e evoluir. Já senti evolução no time nessas últimas partidas. Tem muita coisa para consertar. O principal é ter paciência e equilíbrio", analisou.

Cuca ainda reclamou de um pênalti do zagueiro atleticano Leonardo Silva sobre o atacante Gabriel no início do segundo tempo, quando o jogo estava empatado por 1 a 1. "Foi um pênalti claro, que geralmente a arbitragem marca falta. Seria um lance que nos daria ou encaminharia a vitória", lamentou.

Na última quarta-feira, o Santos empatou em Fortaleza, em um jogo difícil contra o Ceará. Para o treinador, o time sentiu o desgaste físico. "Sentimos o jogo, a viagem, de Ceará para Santos, depois para cá, enquanto o adversário não teve esse desgaste". O cansaço foi endossado pelo lateral-esquerdo Dodô: "Ficou evidente que o time sentiu fisicamente e acabou tomando o gol."