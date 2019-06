Cuca lamenta desfalques de 'jogadores importantíssimos' no São Paulo

O técnico Cuca lamentou os desfalques que vem tendo para escalar o São Paulo. No jogo contra o Avaí, por exemplo, o treinador não pôde contar com Hernanes (voltou a treinar na sexta após viagem à Itália), Pablo, Liziero, Rojas (lesionados), Antony (seleção olímpica), Arboleda (seleção do Equador) e Igor Vinícius (suspenso). A equipe empatou por 0 a 0 na Ressacada e chegou a seis partidas sem vencer.

"Não gosto de ficar dando desculpa pelo mau resultado, mas estamos tendo infelicidade grande. São muitos jogadores importantes que perdemos. Arboleda, Pablo, Hernanes e Liziero, que são titulares incontestáveis. Agora não tinha o Igor Vinícius. São jogadores importantíssimos que mudam o perfil do time. Se você tem essas peças em um jogo desses, te dá uma chance maior de vencer", afirmou o técnico.

Cuca terá um novo desfalque para o jogo contra o Atlético-MG, na quinta-feira: Tchê Tchê, que recebeu o terceiro cartão amarelo e terá de cumprir suspensão. O volante foi titular nos dez jogos desde que estreou pelo São Paulo na primeira rodada do Brasileirão.

O meia Everton teve de ser susbtituído por conta de um incômodo muscular na coxa direita e pode voltar a desfalcar a equipe. Ele já havia perdido a partida contra o Cruzeiro, na sétima rodada, por conta de uma concussão cerebral.

Por outro lado, Igor Vinícius e Hernanes voltam a ficar à disposição de Cuca para o jogo contra o Atlético-MG, que será realizado na quinta-feira, às 20h, no Independência. Será a última partida antes da pausa do Brasileirão para a disputa da Copa América.