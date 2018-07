Cuca lamenta empate do Palmeiras diante da Ponte Preta: 'Teve sabor de derrota'

O técnico Cuca lamentou muito o empate do Palmeiras em 2 a 2 com a Ponte Preta, neste domingo, no estádio Allianz Parque, em São Paulo, pela 21.ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para o treinador, a equipe cometeu erros em seu sistema defensivo, fundamentais no resultado final.

"Tem sabor de derrota, sim. Tínhamos duas vezes o placar na mão e cometemos dois erros nos gols da Ponte. Sem tirar os méritos da Ponte, mas no primeiro gol, tem que afastar o perigo, a bola da área. No segundo, depois de fazer o 2 a 1, tem um erro de posicionamento crasso, muito feio. Aí é muito difícil remontar novamente, pela terceira vez, o placar", disse o treinador na entrevista coletiva.

O treinador parecia inconformado com o segundo gol da Ponte Preta, marcado por William Pottker pouco tempo depois de o Palmeiras ter feito o seu segundo gol no jogo - o atacante do time de Campinas (SP) partiu livre do meio-campo, ganhou de Egídio na velocidade e, já dentro da área, bateu firme para empatar.

"Quando você consegue seu objetivo e faz o segundo gol, não precisa dar o contra-ataque. Com o desgaste que tivemos no jogo... Tivemos o lateral adiantado e ficamos sem sobra. Erro primário, e neste erro fomos penalizados com o gol da Ponte, que decretou o resultado. Não é uma bola para tomar o gol. Aconteceu e nos tira o resultado positivo", resmungou.

Apesar do resultado, o time alviverde se manteve na liderança isolada do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, dois à frente do Atlético Mineiro. Para a próxima rodada, Cuca espera recuperar os pontos desperdiçados. "Nós fizemos um esforço grande para vencer em Curitiba e hoje (domingo) perdemos dois pontos fundamentais em casa. O campeonato vai passando, você vai jogando de uma maneira e os adversários vão te conhecendo, mas isso não é só com o Palmeiras. Os resultados serão cada vez mais difíceis", projetou o palmeirense.

Na próxima rodada, o Palmeiras enfrentará o Fluminense, no domingo, às 16 horas, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela 22.ª rodada. A equipe tricolor chega embalada após vencer seus dois últimos jogos.