Cuca lamenta expulsão e foca luta por vice-campeonato do Brasileiro

RIO - Ao empatar por 1 a 1 com o Vasco, no último domingo, em São Januário, o Atlético-MG viu o Fluminense se sagrar campeão por antecipação e ainda perdeu a vice-liderança do Campeonato Brasileiro para o Grêmio, que venceu o São Paulo por 2 a 1 e chegou aos 66 pontos, contra 65 da equipe de Belo Horizonte. Após o duelo, o técnico Cuca lamentou a expulsão do volante Serginho ainda no primeiro tempo, após dura entrada em Juninho Pernambucano, e destacou que o time atleticano ainda precisa lutar para ser vice-campeão nacional.

"Tínhamos uma meta, lutamos por ela e tivemos chance de vencer. Tivemos muitas finalizações, mas fomos infelizes. Jogamos quase uma hora com um a menos e, mesmo assim, criamos oportunidades para vencer. Não faltou luta. E, lá (em Presidente Prudente, diante do Palmeiras), o Fluminense mereceu ser campeão. Nossa luta, agora, é para ser segundo. Perdemos momentaneamente a posição e temos que trabalhar bem para recuperar", ressaltou o comandante.

Cuca reconheceu que a conquista do Fluminense foi "inquestionável" e valorizou a bela campanha do time carioca. "Achei justo o título, não adianta ficar se escondendo nos erros que aconteceram da arbitragem. Eles fizeram números incríveis", completou o comandante, ao comentar o fato de o clube das Laranjeiras ter assegurado a taça com 22 vitórias, 10 empates e apenas 3 derrotas, sendo que marcou 59 gols e tomou apenas 28 em 35 partidas.

O zagueiro Leonardo Silva, por sua vez, também lamentou a expulsão de Serginho já na etapa inicial, mas enfatizou que o time precisa seguir focado visando o duelo do próximo domingo, contra o já rebaixado Atlético-GO, em Belo Horizonte, onde espera já poder recuperar a vice-liderança do Brasileirão. Para isso, o Grêmio terá de no máximo empatar com a Portuguesa, no mesmo dia, no Canindé.

"Não foi o resultado que a gente esperava. Viemos para vencer o jogo, o time começou bem, fez 1 a 0 e depois, infelizmente, jogar com um a menos contra uma equipe qualificada fica difícil, mas mesmo assim criamos oportunidades para vencer o jogo. Aconteceu, empatamos, vamos continuar na luta e temos o próximo jogo em casa", disse o defensor.