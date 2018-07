Cuca lamenta expulsão e pontos perdidos pelo Atlético O técnico Cuca avaliou que a expulsão de Victor no começo do segundo tempo foi fundamental para que o Atlético Mineiro apenas empatasse por 1 a 1 com o Criciúma, fora de casa, em partida antecipada da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para ele, o seu time desperdiçou uma boa oportunidade de vencer na noite de quarta, pois foi superior na etapa inicial e também não conseguiu marcar o seu segundo gol após a expulsão de João Vitor, do Criciúma, na reta final do segundo tempo.