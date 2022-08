Cuca lamenta falta de pontaria do Atlético-MG: 'Fechar a boca e trabalhar'

Após uma nova derrota do Atlético-MG em casa no Brasileirão, o técnico Cuca afirmou que a próxima tarefa do time é "fechar a boca e trabalhar". A afirmação foi feita em entrevista coletiva depois do revés o Goiás por 1 a 0, no Mineirão, neste sábado.

Foi a quinta partida seguida da equipe mineira em casa sem vencer. Para piorar, o Atlético foi eliminado nos últimos 40 dias da Copa do Brasil e da Copa Libertadores. No Brasileiro, após 23 rodadas, está em sétimo lugar, com 35 pontos, 13 a menos do que o líder Palmeiras, que ainda jogará nesta rodada.

Cuca, porém, elogiou seus jogadores. Para o treinador, o time tem dominado, jogado bem, mas vê falta de confiança e de pontaria. "Não sei se tem equipe no campeonato que finaliza e tem mais posse do que o Galo, mas a bola não entra, bate na trave, vai nas mãos do goleiro", afirmou. Na sua avaliação, o Goiás só venceu por conta de um erro de sua equipe. No lance do gol, houve uma falha do lateral Mariano.

Pelas contas do técnico, se o Atlético-MG acertasse ao menos 10% das chances que criasse, teria vencido neste sábado marcando três gols. "Uma coisa a fazer agora é fechar a boca e trabalhar. Trabalhar forte a partir de segunda-feira e no domingo tentar reverter essa situação que é o único remédio que nós temos", declarou, referindo-se ao próximo duelo do Brasileiro, contra o América-MG.

Cuca deixou claro que vê todos como culpados pela situação atleticana e que sabe que Hulk não passa pela melhor fase. E admitiu que deixou Vargas novamente fora da partida como punição pelo que fez contra o Palmeiras na Libertadores. Na ocasião, o atacante entrou no final do duelo para ser um dos cobradores de pênalti, mas conseguiu ser expulso por reclamação. Cuca, porém, disse que o chileno pode ser reaproveitado. "Amanhã é um novo dia. Somos passíveis de erro como ele foi", declarou o treinador atleticano.