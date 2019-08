Cuca lamenta perda da invencibilidade do São Paulo

O técnico Cuca lamentou a derrota para o Vasco por 2 a 0, no último domingo, em São Januário. O resultado põe fim a uma invencibilidade de nove jogos sem derrotas (com cinco vitórias consecutivas) do time do Morumbi.

“Não tem nada para reclamar, campeonato é assim mesmo. Tem de se reerguer o quanto antes para poder vencer a próxima. Tínhamos uma invencibilidade de nove jogos, com cinco vitórias seguidas. Vamos recomeçar”, lamentou Cuca.

“Analiso que temos de ter equilíbrio e saber perder. Separar as coisas que aconteceram. Temos de buscar o motivo de não ter ocorrido mais uma vitória”.

Com a derrota, o São Paulo estaciona nos 30 pontos. A distância para o líder Flamengo é de três. O treinador fez uma analogia das 38 rodadas do Campeonato Brasileiro com a construção de um edifício, onde cada ponto conquistado é um andar superado.

“Estamos numa obra em que a gente precisa fazer um prédio de 75, 76 andares. Fizemos 30 e paramos nos 30. Vamos ver se no sábado (contra o Grêmio) a gente passa para 33. Tem dia que vai chover, não vamos poder trabalhar direito e temos de administrar. Assim é o futebol. Não é numa derrota que ninguém serve e está tudo errado. Mérito para o adversário também”.