Cuca lamenta queda de rendimento na derrota do São Paulo para o Inter

O técnico Cuca lamentou a derrota do São Paulo para o Internacional neste sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre, por 1 a 0. O treinador admitiu que o time caiu de rendimento durante a partida e não entendeu os motivos que levaram a isso. Com o resultado, o tricolor permaneceu com 31 pontos na tabela de classificação, mas viu o rival gaúcho encostar.

"No primeiro tempo começamos muito bem, com confiança, criando oportunidades, e poderíamos ter saído à frente. Depois o Inter equilibrou e no segundo tempo não conseguimos mais sair jogando, tentamos muito a bola longa, o que não é nossa característica. A gente queria a vitória, mas o Inter foi melhor no segundo tempo e acabou numa penalidade vencendo o jogo", lamentou.

Cuca contou com muitos desfalques, mas disse que isso não pode servir como desculpa para a derrota. Ele não pôde contar com Daniel Alves, que está com a seleção brasileira, com Pato, Pablo e Hernanes, entre outros. Mas também enfrentou um time que estava se poupando para a final da Copa do Brasil no meio de semana e jogou com apenas três titulares.

"Nosa equipe não deu sequência e não dá para entender o por quê de não continuar jogando. Mesmo perdendo, tem de começar o jogo trabalhando a bola. Nos perdemos aí, em lançamentos. Com certeza o Inter teve mais presença, melhorou com as trocas de jogadores e pelo segundo tempo eles mereceram vencer", disse.

Após a partida, o treinador evitou reclamar da arbitragem. O lance que decidiu a partida foi em uma cobrança de pênalti marcada com o auxílio do VAR (árbitro de vídeo). Na cobrança, Rafael Sobis fez o gol da vitória do Inter. "Não vi o lance do pênalti. Se o árbitro foi chamado a vê-lo e interpretou que é pênalti, o que vamos fazer?", afirmou.