Cuca lamenta virada e cobra vitória sobre o Coritiba

"Perdemos um ponto que seria importante, mas é assim mesmo, a gente tem que pensar que, se de repente a gente empata aqui, podíamos nos acomodar e não ganhar na quinta. Então nós transferimos a nossa responsabilidade de fazer um grande jogo na quinta-feira", comentou o treinador.

Para Cuca, o Atlético foi melhor no primeiro tempo, mas foi surpreendido na segunda etapa pelas mudanças promovidas pelo técnico Jorginho no time do Figueirense. "O primeiro tempo nosso foi muito bem jogado, bem encaixado, com velocidade, não dando espaço ao adversário", avaliou o treinador, que admitiu a dificuldade do Atlético na marcação do setor ofensivo catarinense.

"No segundo tempo, quando o Figueirense colocou o Fernandes como atacante, como um meia-atacante, que abria para o lado, nós tivemos uma dificuldade grande de entender a marcação com o Fillipe (Soutto) e com o Pierre e eles criaram algumas oportunidades e acabaram fazendo o gol", lamentou.