Cuca levará time misto para jogo do Palmeiras na Paraíba

A sequência de clássicos e confrontos diretos nas rodadas anteriores do Campeonato Brasileiro vai fazer o Palmeiras poupar titulares na partida válida pela Copa do Brasil. O técnico Cuca adiantou que pretende escalar uma formação alternativa para enfrentar o Botafogo (PB), em João Pessoa, na quarta-feira, no jogo de volta das oitavas de final.

“Estamos em uma sequência muito dura. Não tem como sair de São Paulo, ir para a Paraíba e aí voltar para jogar com o Coritiba, já no sábado”, explicou o treinador. A vantagem de 3 a 0 construída na ida, no Allianz Parque, também deixa Cuca mais tranquilo para confirmar vaga nas quartas de final. O Palmeiras pode perder até por dois gols de diferença que, mesmo assim, se classifica às quartas de final da competição. "Não é desrespeito a ninguém, sabemos que será duríssimo, e o Botafogo deu muito trabalho aqui. Acima de tudo é o Palmeiras que vai, nos deram muito trabalho aqui, será difícil", afirmou o treinador.

Segundo o treinador, o departamento médico terá participação decisiva na escalação da equipe. É certo que Moisés não viaja para o confronto da Copa do Brasil. O próprio jogador, que está com um problema no tornozelo esquerdo, confirmou sua ausência. Dudu, Tchê Tchê e Yerry Mina deverão ser poupados. Apesar de ter ficado fora do clássico contra o Corinthians, no último sábado, Gabriel Jesus é outro que não devem entrar em campo na quarta-feira.

Para o técnico, a dificuldade nas próximas semanas será evitar a acomodação do time após ter passado invicto pela sequência difícil de São Paulo, Grêmio, Flamengo e Corinthians. “Em jogos que não são tão grandes, você não consegue tanta concentração. Agora vou buscar isso jogo a jogo”, disse. Os jogos seguintes do time são com adversários que lutam contra o rebaixamento.