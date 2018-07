Cuca lista só 5 titulares para jogo contra Corinthians

BELO HORIZONTE - Preocupado com as finais da Copa Libertadores, o técnico Cuca relacionou nesta sexta-feira apenas cinco titulares do Atlético Mineiro para a partida contra o Corinthians, neste domingo, no Pacaembu, em rodada do Brasileirão.

O goleiro Victor, o lateral Marcos Rocha, o zagueiro Réver, o atacante Jô e o meia Bernard são os únicos titulares a integrar a delegação atleticana que viajará até São Paulo. Destes, somente Bernard não disputará primeira partida contra o Olimpia, na próxima quarta-feira. Ele vai cumprir suspensão.

Por essa razão, Bernard deverá ser o principal jogador do Atlético em campo no fim de semana. Victor e Réver também deverão ser titulares, enquanto Jô e Marcos Rocha devem começar no banco de reservas.

No treino desta sexta, Cuca testou a equipe com Victor; Michel, Rafael Marques, Jemerson e Júnior César; Réver, Rosinei, Guilherme e Leleu; Neto Berola e Alecsandro. Durante o treino, Réver deu lugar a Lucas Cândido. Além deles, o zagueiro Gilberto Silva foi relacionado.