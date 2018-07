Cuca mantém base, mas testa Guilherme no Atlético-MG O técnico Cuca indicou nesta terça-feira que a escalação do Atlético Mineiro para o confronto com o Boa, domingo, em Sete Lagoas, pela primeira rodada do Campeonato Mineiro, está praticamente definida. Na Cidade do Galo, o treinador comandou um treinamento tático e escalou a mesma equipe das atividades anteriores.