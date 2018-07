Cuca acha pouco provável contar com Gabriel Jesus no domingo

O técnico Cuca decidiu não antecipar quem será o substituto de Erik, suspenso, para a partida contra a Ponte Preta, domingo, às 16h, no Allianz Parque. O treinador do Palmeiras mantém a dúvida entre Rafael Marques e Allione e disse vai aproveitar o treino de sábado para resolver quem inicia a partida.

"Tenho mais um treino amanhã (sábado). Hoje não pude contar com o Thiago Santos e Vitor Hugo também. Vamos ver como eles estão. Temos a possibilidade de Allione, Rafael Marques e Cleiton Xavier na frente. Quero que eles saibam quem vai jogar por mim e não pela imprensa. Não tem motivo para falar disso hoje", disse o comandante palmeirense.

Vitor Hugo ficou na academia nesta sexta-feira, para fazer fortalecimento muscular. Por enquanto, não preocupa, mas será reavaliado no sábado, assim como Thiago Santos. No caso do volante, mesmo que tenha condições, ele deve ser reserva para o retorno de Cleiton Xavier.

Cuca também não demonstrou muita empolgação com a possibilidade de contar com Gabriel Jesus. O atacante defenderá a seleção brasileira olímpica no sábado, na decisão contra a Alemanha, às 17h30.

"Primeiro passo para o jogador estar em campo é a vontade dele, é ele querer. Se ele estiver cansado, se for campeão e quiser comemorar, faz parte. Estamos bem treinados e prontos para jogar com o que temos aqui", minimizou.

Assim, o Palmeiras deve encarar a Ponte Preta com Jailson; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Zé Roberto; Tchê Tchê, Moisés e Cleiton Xavier; Róger Guedes, Dudu e Rafael Marques (Allione).