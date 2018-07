Cuca mantém garoto no lugar de Pierre em time titular

O treinamento desta quarta foi mais de um preparação para o duelo de ida da semifinal da Copa Libertadores, no dia 3 de julho, contra o Newell?s Old Boys, em Rosário, na Argentina. E, mais uma vez, Cuca não pôde contar com os três jogadores do Atlético que estão servindo a seleção brasileira na Copa das Confederações: o zagueiro Réver, o meia Bernard e o atacante Jô.

Sem este trio, o treinador escalou o time titular atleticano com a seguinte formação: Victor; Marcos Rocha, Rafael Marques, Gilberto Silva e Richarlyson; Lucas Cândido, Josué, Ronaldinho Gaúcho e Luan; Diego Tardelli e Alecsandro.

No decorrer da atividade, porém, Cuca sacou Lucas Cândido e colocou em campo o lateral-esquerdo Júnior César. Com a modificação, Richarlyson foi deslocado para atuar como volante. Após o final do coletivo, Ronaldinho e Alecsandro treinaram cobranças de faltas por cerca de 30 minutos.