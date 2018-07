Cuca mantém Jô como titular para pegar o São Paulo Diferente do habitual, o técnico Cuca não faz mistério para escalar o Atlético-MG na partida deste domingo contra o São Paulo, às 16h, no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A única alteração com relação à equipe que vem jogando é a entrada de Carlos César no lugar de Marcos Rocha, uma vez que este está suspenso.