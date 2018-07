Cuca mantém mistério e escala '14 titulares' em treino do Palmeiras

Uma das rotinas do técnico Cuca é promover treinamentos sem a presença da imprensa no Palmeiras. Entretanto, esporadicamente, ele permite que os jornalistas vejam parte da atividade e muitas vezes comanda trabalhos em que dá poucas pistas do time. Como aconteceu nesta terça-feira, na Academia de Futebol, onde o treinador comandou um treinamento com 14 jogadores em campo, visando a partida contra o Cruzeiro, quinta-feira, na Fonte Luminosa, em Araraquara, pelo Brasileiro.

O numeroso time titular teve: Jailson, Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo, Egídio, Gabriel, Thiago Santos, Zé Roberto, Tchê Tchê, Moisés, Dudu, Róger Guedes, Rafael Marques e Alecsandro. Do time que iniciou a partida contra o América-MG, em Londrina, Erik foi o único que não participou do treino. Ele fez um trabalho no gramado ao lado. E quatro reservas no jogo passado treinaram entre os titulares: Gabriel, Thiago Santos, Rafael Marques e Alecsandro.

As dúvidas na equipe devem ser ainda maiores, já que o zagueiro Mina e o atacante Gabriel Jesus, que estão com suas seleções nacionais, devem se juntar ao grupo na quarta-feira, já em Araraquara, e provavelmente iniciarão a partida.