Cuca mantém projeto no São Paulo e analisa campeões da Copinha

Com o São Paulo fora da Copa do Brasi e da Libertadores, o técnico Cuca liberou jogadores considerados medalhões e projetou utilizar mais jovens ao longo desta temporada. No jogo-treino dos reservas contra o Votuporanguense, ele observou o zagueiro Diego, os meias Rodrigo Nestor e Gabriel Sara e o atacante Fabinho. Diego, inclusive, foi o autor do segundo gol da vitória por 2 a 0 na atividade.

Alguns jovens têm completado os treinos do profissional frequentemente. Em meio aos chamados de Cuca, os jogadores disputam o Campeonato Brasileiro Sub-20 pelo São Paulo. Rodrigo Nestor, Diego, Gabriel Sara e Fabinho foram campeões da Copa São Paulo de Futebol Júnior neste ano, assim como o zagueiro Morato, chamado para treinar com o elenco profissional ainda em maio.

Do time campeão da Copinha em janeiro, apenas o atacante Antony passou a integrar o elenco profissional imediatamente. Ele já havia subido no fim do ano passado e foi "emprestado" ao time sub-20 para disputar a principal competição de base do Brasil.

Os outros jovens que passaram a fazer parte do elenco profissional no primeiro semestre foram Walce e Toró, que defenderam a seleção brasileira no Sul-Americano Sub-20 em janeiro e fevereiro. Luan e Igor Gomes já estavam na rotina do CT da Barra Funda em 2018 e retornaram após a eliminação do Brasil no torneio continental.

Enquanto Cuca analisa e projeta dar chance a mais garotos, a diretoria são-paulina não pensa em vender os jogadores. A ideia é de que haja um retorno esportivo antes do financeiro, algo que não aconteceu em saídas anteriores (como a de David Neres). Os dirigentes dizem que o clube só perderá algum jovem pelo valor da multa rescisória, que varia de 40 milhões de euros a 50 milhões de euros. Recentemente, o São Paulo recusou uma proposta de 20 milhões de euros (mais de R$ 85 milhões) por Antony.

Para equilibrar as finanças, a diretoria admite analisar possíveis propostas pelo zagueiro Arboleda. Além disso, liberou o lateral-direito Bruno Peres, o volante Jucilei e o meia Nenê para diminuir a folha salarial.