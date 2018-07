Cuca minimiza ausência de Gabriel Jesus contra o Sport

O técnico Cuca afirma que o Palmeiras tem condições de fazer uma boa partida diante do Sport mesmo sem Gabriel Jesus, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Na partida contra o Grêmio, o camisa 33 foi escolhido como capitão como um reconhecimento pelo bom momento. No Campeonato Brasileiro, ele é vice-artilheiro com 11 gols, um atrás de Fred.

“Já jogamos sem ele. Contra Corinthians, outros jogos que me falham a memória, nós passamos também. Tivemos dificuldade no começo, quando não entendemos algumas coisas, mas depois passamos a ter boas alternativas. Fazemos jogos bons sem ele também”, afirmou Cuca em entrevista coletiva na tarde desta sexta-feira.

O provável substituito de Gabriel Jesus é Lucas Barrios. Na partida contra o Grêmio, ao lado de Jesus, ele foi bem. No primeiro tempo, acertou uma bola no travessão após cruzamento de Egidio. "O Lucas Barrios, se sair da área, não adianta. O lugar dele é ali, prendendo a bola, fazendo o pivô. Se ele jogar, vai ser útil para nós assim. Não adianta querer algo diferente. Como fez no último jogo. Foi a melhor partida dele comigo", afirmou o treinador.

Cuca planeja definir a equipe titular apenas no treino deste sábado. As outras opções são Erik e Alecsandro. "Amanhã a gente vê. Treinamos um pouco hoje, testamos algumas alternativas. Testamos o Barrios, Leandro e Alecsandro. Amanhã a gente define."