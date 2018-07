Cuca minimiza cálculos e prega foco total no Botafogo

"Não adianta pensar nisso ou naquilo. Temos que nos preparar bem para fazer jogo bom no final de semana e, fazendo um bom jogo, a gente fica mais próximo do resultado", afirmou o treinador. "A gente tem que tentar vencer e, se estiver em um dia ruim, empatar. No futebol é assim, esse é o nosso cálculo. Os demais resultados só vamos saber no final da rodada".

Para Cuca, a preocupação com os cálculos pode prejudicar a concentração do seu time. "A gente vem administrando essa ansiedade há muito tempo. Já estamos acostumados com os cálculos, simulação, mas, hoje, a gente esta numa condição um pouco melhor do que o pessoal mais abaixo. Pode haver uma combinação ou um único resultado e o Atlético não precisar de ponto nenhum, ou, se der tudo errado, precisar da vitória".

Na 14ª colocação da tabela, o Atlético soma 42 pontos, quatro acima da zona de rebaixamento. Uma vitória no domingo acaba com as chances do time ser rebaixado. Em caso de derrota ou empate, a definição será adiada para o clássico com o também ameaçado Cruzeiro na rodada final.