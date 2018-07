Cuca minimiza derrota em Porto Alegre: 'Temos 3 semanas para preparar o time'

O técnico Cuca evitou valorizar a derrota sofrido pelo Palmeiras na Arena Grêmio, na noite desta quarta-feira. O treinador avisou que o time paulista tem todas as condições de reverter o placar de 2 a 1 na partida da volta, marcada para o dia 19 de outubro, no Allianz Parque, em São Paulo.

"Das derrotas, é uma boa derrota, se é que há boa derrota. O 2 a 1 e o 0 a 0 são muito próximos na Copa do Brasil. Uma vitória por 1 a 0 nos leva à semifinal, um 2 a 1 nos leva aos pênaltis. Teremos três semanas para preparar o time", projetou o técnico.

Cuca reconheceu a atuação abaixo do esperado em Porto Alegre. Na sua avaliação, o placar até foi justo, em razão do desempenho gremista. "Foi justo pelo que o Grêmio jogou no primeiro tempo e pelo que o Palmeiras fez no segundo", declarou o treinador.

Antes de pensar novamente na Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira para defender a liderança do Brasileirão. O time paulista enfrentará o Santa Cruz, penúltimo colocado, em Recife.