Cuca mira série invicta em clássico mineiro

"Tivemos a segunda melhor defesa do Campeonato Brasileiro (sofreu 38 gols, apenas dois a mais do que o campeão Fluminense) e, neste ano, não levamos gol. Tomara que siga assim, que a gente possa ir o mais longe possível invictos e acumulando vitórias", projetou o treinador.

O Cruzeiro não perde há seis partidas, incluindo as três últimas rodadas do Brasileirão, o amistoso com o Uberlândia, e os dois primeiros jogos do Campeonato Mineiro. "Contando as últimas três partidas do ano passado, vencemos todas. E foram mais três neste ano. São seis vitórias seguidas. A gente não pode deixar de estar muito contente", enumerou Cuca, satisfeito com seu time.

A última derrota cruzeirense aconteceu na polêmica partida com o Corinthians, no Pacaembu, pelo Brasileirão. O time paulista venceu o confronto por 1 a 0, com gol de pênalti muito criticado pela diretoria mineira.