Cuca muda quatro peças e dá nova chance a Danilinho O atacante Danilinho foi a principal, mas não a única novidade na equipe titular do Atlético-MG no treino tático da tarde desta quinta-feira, na Cidade do Galo. O técnico Cuca promoveu quatro mudanças em relação ao time que venceu o Democrata de Governador Valadares no último fim de semana.