Cuca não confirma time para a decisão do Mineiro

Sem poder contar com Montillo, Cuca promoverá o retorno de Roger à equipe titular, apesar de ponderar que o time vai perder a velocidade proporcionada pelo argentino no time. Na frente, Thiago Ribeiro volta e vai fazer dupla de ataque com Wallyson. "Os dois se completam", analisou o treinador.

A dúvida, assim, fica nas laterais. Nesta sexta-feira, os volantes Leandro Guerreiro e Marquinhos Paraná se revezaram na direita, substituindo Pablo, em má fase. Na esquerda, a mesma coisa, mas com os meias Gilberto e Everton.

Apesar do mau momento da equipe, que foi eliminada na Libertadores e perdeu por 2 a 1 no primeiro jogo da final do Mineiro, Cuca não acredita que, se ficar com o título, o Cruzeiro terá passado por uma superação. "Se analisarmos friamente o ano do Cruzeiro, ele tem sido muito bom, os números são inquestionáveis", analisou.

Especulado para substituir Paulo César Carpegini no São Paulo, Cuca evitou o tema e disse estar focado em levar o Cruzeiro ao título mineiro. "Hoje é sexta-feira, estamos a menos de 48 horas do jogo, de uma decisão. Trabalhamos o ano inteiro para chegar a essa decisão e o que menos quero é perder o foco. Se eu vier a falar nisso ou naquilo, vou estar perdendo o foco na decisão. Estou mobilizado junto com o grupo", observou o treinador celeste.