Cuca não dá pistas sobre escalação atleticana em treino

Cuca terá que fazer duas mudanças na equipe, já que o zagueiro Leonardo Silva e o volante Pierre estão suspensos. Para a defesa, o treinador já avisou que deve escalar Gilberto Silva e no meio de campo o mais cotado para assumir a titularidade é o recém-contratado Josué, que foi apresentado na última terça como reforço atleticano.

No treinamento desta quinta o treinador teve apenas duas baixas. O atacante Araújo foi liberado pelo departamento médico, após se recuperar de estiramento na panturrilha, mas ainda faz trabalhos físicos. Já Neto Berola sofreu uma torção no ligamento do joelho esquerdo, não foi a campo e deve ser problema para as próximas partidas.