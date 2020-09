Cuca não vai ter dupla de zaga titular do Santos em jogo decisivo com o Olímpia

O técnico Cuca não poderá contar com a zaga titular do Santos, quinta-feira, em Assunção, diante do Olimpia, pela quinta rodada do Grupo G da Copa Libertadores da América. Lucas Veríssimo e Luan Peres terão de cumprir suspensão na partida, na qual um empate já vai garantir o time de Vila Belmiro nas oitavas de final.

Lucas Veríssimo, inclusive, foi substituído nos minutos finais do primeiro tempo por Alex por causa de uma lesão na perna direita. O jogador ficou bastante contrariado com a contusão e chegou a dar socos nas placas de publicidade que estavam em volta do campo.

Antes do jogo com o Olimpia, o Santos volta a jogar pelo Campeonato Brasileiro, em sua 12ª rodada, domingo, na Vila Belmiro, às 20h30, diante do Fortaleza. Cuca vai analisar a parte física dos atletas para saber se poupa alguns titulares.

O treinador tem feito bom trabalho durante as partidas quando realiza alterações na equipe. Em Manta, no Equador, Cuca colocou Raniel e Jean Mota no segundo tempo e os dois jogadores protagonizaram o lance do segundo e decisivo gol na partida.