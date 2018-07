Cuca pede e Palmeiras fica próximo do retorno de Leandro Pereira

Leandro Pereira, que deixou o Palmeiras no ano passado, está muito próximo de voltar ao clube - o acerto pode ocorrer até a próxima quinta-feira. O atacante, que atuou no clube entre janeiro e agosto de 2015, está no Brugge, da Bélgica, e a diretoria já abriu negociações para tentar sua aquisição por empréstimo, com o intuito de substituir Alecsandro, suspenso preventivamente por 30 dias por causa de um resultado positivo em exame antidoping, mas que pode pegar uma pena ainda maior.

O atacante está de férias no Brasil e seu retorno para a Bélgica está marcado para o dia 1º, mas o Brugge está disposto a deixá-lo sair. Em 25 jogos pelo clube, ele ainda não balançou as redes. No sábado, ele foi ao Allianz Parque para acompanhar a vitória sobre o Santa Cruz e acabou sendo bastante assediado pelos torcedores.

Leandro Pereira chegou ao Palmeiras em janeiro do ano passado, após ter sido contratado da Chapecoense por R$ 5 milhões. Em agosto, deixou o clube por 3,5 milhões de euros (R$ 14,2 milhões) sendo que o Palmeiras ficou com R$ 10,5 milhões pelos 50% dos direitos econômicos do atleta e ainda teria o direito a receber 20% de uma futura transferência do atacante.

Após o jogo contra o América-MG, o técnico Cuca confirmou que o retorno do jogador está próximo, mas acabou se confundindo ao falar de sua situação. "Leandro Pereira não é uma contratação, é um jogador que está voltando de empréstimo. É natural, temos uma lacuna que se criou com a ausência do Alecsandro e ele vai preencher esta lacuna", disse.

Após o anúncio do doping de Alecsandro, Cuca pediu publicamente a contratação de um atacante. O Palmeiras conta atualmente com Lucas Barrios, que luta contra problemas físicos, Cristaldo, que volta de lesão, Erik, Gabriel Jesus e Rafael Marques, como opção de jogadores para atuar mais dentro da área, função exercida por Leandro Pereira.