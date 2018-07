Cuca pede humildade ao Cruzeiro após goleada histórica

A vitória em Teófilo Otoni foi a maior do Cruzeiro nos últimos 17 anos. Antes disso, o time tinha conseguido fazer 8 a 0 no dia 29 de março de 1994, diante do Villa Nova, no Mineirão, também pelo Campeonato Mineiro. Por isso, o clima na noite de sábado foi de muita festa na torcida cruzeirense, que já comemorou a classificação para mais uma final.

"Fizemos um placar que, principalmente por jogar fora de casa, é raro", admitiu Cuca, que também fez questão de elogiar o time do América de Teófilo Otoni. Mas, depois dos 8 a 1, a maior preocupação do treinador do Cruzeiro foi justamente evitar que a euforia da torcida possa contagiar os seus jogadores. "Vamos manter os pés no chão, ter humildade."

O discurso de Cuca parece já ter sido absorvido pelo grupo. "O time está jogando bem e queremos conseguir coisas importantes. Não ganhamos nada ainda", avisou o meia argentino Montillo, que fez três gols no sábado. "Estamos bastante concentrados, com muita humildade e o objetivo de conquistar o título do Campeonato Mineiro", completou o meia Gilberto.