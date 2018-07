Cuca pede para Palmeiras não pensar em outros jogos da rodada

O técnico Cuca disse nesta sexta-feira não estar interessado em saber de outros resultados da rodada do próximo fim de semana do Campeonato Brasileiro. Na antevéspera do domingo que pode dar o título ao Palmeiras, o treinador afirmou que vai recomendar ao elenco que esqueça dos jogos dos concorrentes e se concentre apenas em ganhar do Botafogo, no Allianz Parque.

"A gente não pode pensar em outra coisa que não seja o nosso jogo. O Botafogo tem a segunda melhor campanha do segundo turno, atrás somente da nossa, e vem jogando bem, apesar de ter perdido para a Chapecoense", explicou o técnico em entrevista coletiva em Atibaia, onde o time está concentrado. No sábado a equipe viaja para São Paulo, local da partida de domingo contra o time carioca.

O Palmeiras será campeão no fim de semana se ganhar do Botafogo no Allianz Parque, em jogo começa às 17h. No mesmo horário, a combinação necessária é uma derrota do vice-líder Santos para o Cruzeiro no Mineirão. À noite, a partir das 19h30, é preciso que o Flamengo não derrote o Coritiba, no Maracanã. O time do técnico Cuca tem quatro pontos de vantagem para o segundo colocado e cinco a mais do que o terceiro.

O treinador afirmou que evitará se preocupar com o resultado da partida do Flamengo. "Eu não posso pensar no segundo ato sem ter o primeiro. O nosso jogo é o mais importante. Se eu soubesse que iria vencer e que as coisas não dariam certo para o Santos no Mineirão, seria diferente. Mas não é o caso. Não podemos trabalhar com hipóteses", explicou.

Se as combinações não forem favoráveis, a definição do título ficará para as próximas rodadas. O Palmeiras tem como adversários finais a Chapecoense, no Allianz Parque, e o Vitória, em Salvador. Já Flamengo e Santos se enfrentam no Maracanã na penúltima rodada. Na 38ª partida, os cariocas pegam o Atlético-PR em Curitiba, e o time da Vila Belmiro recebe o América-MG.