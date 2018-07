Cuca pede para time do Cruzeiro esquecer da polêmica O técnico Cuca era um dos mais exaltados ao fim da derrota do Cruzeiro para o Corinthians, no último sábado, na qual os cruzeirenses saíram do Pacaembu muito insatisfeitos com a arbitragem. No entanto, o próprio treinador agora pede que seus jogadores esqueçam os erros do árbitro Sandro Meira Ricci e de toda polêmica do jogo. A ordem no clube mineiro é buscar motivação com o bom futebol apresentado na partida diante dos corintianos.