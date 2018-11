Cuca perde dois zagueiros para jogo do Santos no Rio e pode promover estreia

O técnico Cuca não tem somente a derrota para a Chapecoense para lamentar no Santos. Depois do inesperado revés por 1 a 0 no estádio do Pacaembu, em São Paulo, na segunda-feira, o comandante santista confirmou que não terá dois zagueiros para a partida contra o Flamengo, nesta quinta, às 17 horas, no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 34.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas Veríssimo, com uma entorse no joelho direito, e Luiz Felipe, com estiramento na panturrilha direita, já estão fora do jogo fora de casa e Cuca levantou a possibilidade de promover a estreia de Kaique Rocha, de apenas 17 anos, que foi recém-promovido ao elenco profissional.

"Estão fora, mas posso não improvisar. Temos um menino, preciso ver melhor nos treinos. Temos que ver a atitude dele para esse jogo duro. Vou pensar em tudo isso", disse Cuca, em entrevista coletiva após a derrota para a Chapecoense.

Kaique Rocha fez o primeiro treino no time profissional na última sexta-feira e trabalhou três vezes com o grupo principal. Nesta temporada ele já por três categorias diferentes: sub-17, sub-20 e sub-23.

Para enfrentar o Flamengo, o lateral-direito Victor Ferraz, o meia Diego Pituca e o atacante Gabriel retornam de suspensão. O meia costarriquenho Bryan Ruiz, o volante uruguaio Carlos Sánchez e o atacante paraguaio Derlis González serão outros desfalques do Santos por servirem as suas seleções nacionais.