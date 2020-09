Cuca pode improvisar para Santos não ter zaga de garotos no Paraguai

Pela segunda vez em menos de um mês, o Santos jogará sem sua dupla de zaga titular. Lucas Veríssimo e Luan Peres estão suspensos e desfalcam o time em Assunção, diante do Olimpia, quinta-feira, pela Copa Libertadores. Cuca tem apenas meninos na reserva, mas ciente que, em casa, os paraguaios partirão com tudo ao ataque, pode improvisar um volante no setor para ter uma defesa mais experiência.

Alex Nascimento e Wagner Leonardo foram os substitutos dos titulares diante do Atlético-MG, pelo Brasileirão, há 19 dias. Mas, na ocasião, os jovens de 21 anos tiveram a vida facilitada com expulsão do goleiro Rafael no começo da partida. Antes do lance, com 11 contra 11, sofriam para parar o ligeiro time mineiro.

A definição deve sair após o treino desta terça-feira. Cuca aguarda recuperação de Alison para saber se poderá utilizá-lo na defesa. Jobson é outra opção para formar dupla com Alex Nascimento, confirmado pelo treinador para atuar no lado esquerdo da zaga.

Como as opções de improvisação são todas com jogadores destros, o técnico antecipou a escalação do garoto. Nada, porém, de cravar o parceiro. Há uma terceira e menos provável opção: a de usar o lateral-direito Madson no setor.

Ao Santos, basta se defender no Paraguai para a garantia de vaga nas oitavas da Libertadores. Com um empate, os brasileiros já não poderão ser alcançados pelos paraguaios. Tampouco pelo Delfín, que só tem um ponto e está praticamente eliminado.

O zagueiro Alex Nascimento conversou com a imprensa após o #SANxFOR. pic.twitter.com/g55yisH9QE — Santos Futebol Clube (@SantosFC) September 28, 2020

Ter uma defesa bem postada, então, se faz necessário. Cuca aguardará ao máximo por Alison, considerado um xerife no meio pelo vigor físico, e que seria uma boa peça na defesa, mas como também já usou Jobson no setor, não descarta essa possibilidade.

Wagner Leonardo seria a opção óbvia. Porém, como Cuca não quer correr riscos nem "queimar" garotos, a improvisação parece mais provável.

O técnico aguarda apenas a classificação às oitavas da Libertadores para iniciar um rodízio no elenco e poder descansar suas principais peças. Disposto a não perder ninguém por lesões musculares agregadas pelo desgaste físico, Cuca já adiantou que vai "usar o elenco todo".