Cuca pode montar São Paulo 'ideal' pela primeira vez contra o CSA

Os principais reforços do São Paulo para esta temporada podem atuar juntos pela primeira vez neste domingo, no Morumbi, contra o CSA, pela última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Juanfran, Daniel Alves, Hernanes, Alexandre Pato e Pablo devem ficar à disposição do técnico Cuca para a partida.

LEIA TAMBÉM > Cuca evita polêmica com Jorge Jesus e diz que não é ultrapassado

As dúvidas são Hernanes, Alexandre Pato e Pablo. Os jogadores se recuperaram de lesão e trabalharam normalmente nos últimos dias no CT da Barra Funda, mas ainda estão sem ritmo de jogo. Pablo teve uma lesão ligamentar no tornozelo direito no clássico contra o Palmeiras, em 13 de julho, enquanto Hernanes e Alexandre Pato machucaram a coxa direita na partida diante do Santos, em 10 de agosto.

Daniel Alves, por sua vez, retorna aos treinos do São Paulo nesta quinta-feira após ficar à disposição da seleção brasileira nos amistosos contra Colômbia e Peru, nos Estados Unidos. Como não atuou diante do Peru, na madrugada da última quarta-feira, ele deve estar bem fisicamente para enfrentar o CSA.

Cuca, inclusive, comemorou o fato de Daniel Alves não ter saído do banco de reservas no último amistoso. "É melhor para nós que não tenha jogado, porque é um desgaste a menos. Vai chegar numa condição boa para a gente poder aproveitar", afirmou o treinador.

Em relação a escalar todos os jogadores que estão voltando de lesão, Cuca adotou cautela. Além de Hernanes, Pato e Pablo, o atacante Toró também pode voltar a ficar à disposição depois de recuperar-se de estiramento na coxa esquerda. Hernanes e Toró vinham sendo reservas da equipe.

"Eles já estão treinando normalmente: Pato, Hernanes, Pablo, Toró. Agora, é uma questão de readaptá-los, dar a melhor condição para a gente escolher. O ritmo vem com as partidas. Vamos ver como a gente vai fazer com esse jogo, escolher as melhores opções pensando na parte técnica e na física também", disse Cuca.

"É difícil contar com os quatro com o calor que vai estar no domingo. Temos que pensar com calma para não correr risco de lesão e dar uma embalada", acrescentou.

Com isso, uma provável escalação do São Paulo tem: Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Anderson Martins e Reinaldo; Tchê Tchê, Liziero e Daniel Alves; Antony, Alexandre Pato (Everton) e Pablo (Raniel).

Os desfalques certos que Cuca terá para a partida são Igor Vinícius e Hudson, suspensos, e Rojas, que operou o joelho direito recentemente e só voltará a jogar no ano que vem. Na rodada passada, por exemplo, eram nove baixas (Daniel Alves e Igor Gomes, com a seleção brasileira principal, Walce e Antony, com a seleção olímpica, além de Rojas, Hernanes, Pato, Pablo e Toró).

O São Paulo espera o apoio de sua torcida e diminuiu o preço dos ingressos em comparação com os últimos jogos em casa, contra Ceará e Grêmio. O bilhete para Arquibancada Amarela, por exemplo, que custou R$ 70 contra o time cearense, agora está sendo vendido a R$ 30. Nas últimas três partidas no Morumbi, o público foi superior a 46 mil pessoas: 46.997 (Ceará), 47.277 (Santos) e 47.705 (Grêmio).