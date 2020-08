Cuca pode mudar no clássico o estigma de mau visitante do Santos da era Jesualdo

O Santos sob o comando de Cuca conquistou três pontos como visitante, no Recife, ao vencer o Sport, quinta-feira à noite, na Ilha do Retiro. O feito foi festejado por jogadores e comissão técnica, afinal durante o período em que o time era dirigido pelo português Jesualdo Ferreira o aproveitamento foi de apenas 29,1% em 2020.

Com o gol de Marinho, o santos somou a terceira vitória longe da Vila Belmiro, após nove duelos disputados. Os outros triunfos haviam sido conquistados frente a Guarani e Defesa y Justicia. Com o belo gol do atacante, o Santos chegou a oito marcados na casa dos adversários, enquanto a defesa foi vazada em 13 oportunidades.

Domingo, o time santista volta a jogar fora de casa, desta vez frente ao Palmeiras, que vai mandar a partida no Morumbi. Uma nova vitória pode colocar o alvinegro entre os primeiros colocados do Brasileirão.

"O Palmeiras é um time muito bom, elenco muito bom. Vimos jogo contra o Athletico, ganhou nas mexidas. Treinador é sabedor do que faz. Jogo difícil, mas vamos dentro da nossa postura fazer bom jogo e conseguir bom resultado", afirmou o técnico Cuca.

Para evitar um maior desgaste, o elenco santista vai treinar no Recife nesta sexta-feira e volta para São Paulo, onde ficará concentrado para o clássico. Vladimir (pancada no pé) e Lucas Veríssimo (corte no joelho), que não jogaram em Pernambuco, poderão retornar ao time.