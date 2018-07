Cuca pode perder o atacante Gabriel Jesus para jogo decisivo contra o Flamengo

O Palmeiras saiu de campo comemorando o ponto conquistado neste domingo contra o Grêmio, após o empate por 0 a 0 em Porto Alegre, mas preocupado com a condição de sua principal estrela: Gabriel Jesus. O atacante foi substituído após sentir uma lesão e, de acordo com o médico Rubens Sampaio, vai precisar ser reavaliado nesta segunda-feira.

O jovem atacante sentiu dores no músculo adutor da coxa e, após os exames, o clube espera poder contar com ele na partida contra o Flamengo, nesta quarta-feira, em disputa direta pela liderança do Campeonato Brasileiro.

Gabriel Jesus, de apenas 19 anos, esteve recentemente com a seleção brasileira e jogou em dois dias seguidos: na última terça-feira esteve em campo em Manaus, contra a Colômbia, e na quarta enfrentou o São Paulo na capital paulista.

BOM RESULTADO

Na saída do gramado, o jogadores do Palmeiras enalteceram o ponto conquistado contra o Grêmio, mas demonstraram já ter o Flamengo na cabeça. O jogo foi, unanimemente, considerado decisivo. "Vai ser um jogo bom. Vamos descansar, erguer a cabeça porque quarta-feira vai ser pedreira", afirmou o goleiro Jaílson, um dos melhores jogadores do Palmeiras no empate em Porto Alegre.

Com 47 pontos, o Palmeiras é o líder isolado após 24 rodadas, enquanto que o Flamengo aparece logo na segunda colocação, com 46. As duas equipes se enfrentam às 21h45, no estádio Allianz Parque, em São Paulo.