Cuca pode poupar titulares do Palmeiras nas próximas rodadas

As próximas seis rodadas do Campeonato Brasileiro serão jogadas com um intervalo pequeno entre os dias. Por isso, o técnico Cuca pretende poupar alguns jogadores para evitar o desgaste e possíveis lesões. Para o jogo contra o Coritiba, quinta-feira, o treinador estuda poupar o atacante Dudu, o meia Cleiton Xavier, que marcou o gol da vitória diante do Corinthians, no último domingo. Outro que deve ganhar um descanso é Zé Roberto.

Próximo de completar 42 anos (faz aniversário dia 6 de julho), o lateral e meia reafirmou ontem sua intenção em aposentar no final da temporada. “Tenho bem definido. Sou o último dos moicanos da minha geração. Todo mundo parou e eu continuo. Mas tenho um filho de 16 anos que nasceu na Alemanha e daqui um ano e meio quer fazer faculdade fora e eu praticamente não o vi crescer”, disse o jogador, que deve ser substituído por Fabrício.

A definição da equipe deve ocorrer na atividade que será realizada nesta terça-feira. Além dos dois, o lateral-esquerdo Egídio, com dores na coxa direita, e o atacante Lucas Barrios, com uma lesão na panturrilha direita, também continuam fora. Cuca ainda aguarda a contraprova do exame antidoping de Alecsandro, que pode ocorrer até quarta-feira.