Cuca poupa Roger, Gilberto e Victorino para partida contra Uberaba

BELO HORIZONTE - Apesar de o meia Roger ter manifestado o interesse em jogar pelo Cruzeiro neste domingo contra o Uberaba, na última rodada da fase de classificação do Campeonato Mineiro, as dores causadas pelas pancadas sofridas contra o Estudiantes falaram mais alto e o jogador será poupado no jogo no Triângulo Mineiro.

A lista com os 20 relacionados pelo técnico Cuca para o confronto tem outros dois ausentes por opção da comissão técnica: Gilberto e Victorino, que ganham descanso. Outros dois não vão jogar porque estão suspensos: Leandro Guerreiro e Thiago Ribeiro.

A boa novidade é o retorno de Montillo, que não jogou na vitória sobre o Estudiantes na quarta-feira para acompanhar a cirurgia cardíaca pela qual o seu filho foi submetido no mesmo dia. Em Uberaba, o argentino terá que se precaver contra um terceiro cartão amarelo, que o deixaria de fora da primeira partida semifinal. Gil vive a mesma situação.

Diego Renan e Léo, titulares no começo da temporada, deverão substituir Gilberto e Victorino, respectivamente. Everton fica com a vaga de Roger, enquanto Ortigoza e Farias brigam para ocupar o posto aberto com a suspensão de Thiago Ribeiro. O time, assim, deve ter: Fábio, Pablo, Léo, Gil e Diego Renan; Marquinhos Paraná, Henrique, Everton e Montillo; Wallyson e Ortigoza.

Confira os 20 relacionados:

Goleiros - Fábio e Rafael.

Zagueiros - Léo, Gil, Edcarlos, Fabrício Carioca e Naldo.

Laterais - Pablo e Diego Renan.

Volantes - Everton, Marquinhos Paraná e Henrique.

Meias - Montillo e Pedro Ken.

Atacantes - Ortigoza, Wallyson, Reis e Farias.