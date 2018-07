Cuca poupa titulares, mas nega desrespeito ao Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Após confirmar que vai poupar os titulares no clássico deste domingo, Cuca negou qualquer desrespeito ao arquirrival Cruzeiro. O técnico do Atlético Mineiro disse que vai escalar os reservas neste domingo, no Mineirão, para evitar lesões no time titular, ainda desgastado pela sequência de jogos na vitoriosa campanha na Copa Libertadores.

"Temos uma responsabilidade enorme no jogo. Lógico que não vou colocar o time titular porque os atletas não têm condição. Não é desrespeito a ninguém, é condição de você colocar o cara em campo e arriscar perdê-lo com um estiramento", argumentou o treinador campeão da Libertadores.

Cuca valorizou o grupo reserva, que chegou a vencer o Corinthians há poucas semanas, pelo Brasileirão. "temos um grupo bom e forte. Talvez um ou dois que estiveram em campo na quarta-feira joguem, mas o restante será com os jogadores que não vêm tendo tantas oportunidades", comentou.

"A base será a mesma do time que venceu o Corinthians, sem o Bernard. É um time forte e tem toda a minha confiança", acrescentou Cuca. Bernard será poupado porque sofreu com cãibras ao fim da partida contra o Olimpia, na noite de quarta-feira.

HOMENAGEM - Jogadores e comissão técnica do Atlético serão recebidos pelo governador de Minas Gerais. Antonio Anastasia recepcionará os campeões da Libertadores na sede do governo, em Belo Horizonte, às 11 horas desta terça-feira.