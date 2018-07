Cuca poupa titulares na Copa do Brasil e volta a relacionar Alecsandro

Como já havia indicado, o técnico Cuca deve poupar quase um time inteiro para o duelo do Palmeiras contra o Botafogo-PB, nesta quarta-feira, pelo jogo da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. No jogo de ida, o time paulista venceu por 3 a 0, abrindo ampla vantagem para confirmar a vaga na Paraíba.

Nesta terça, o treinador deixou de fora da lista de relacionados 11 jogadores que costumam ser titulares ou entrar em campo ao longo das partidas. São eles: Jailson, Jean, Mina, Vitor Hugo, Tchê Tchê, Moisés, Dudu, Erik, Gabriel Jesus, Leandro Pereira, Róger Guedes.

O grupo nem viaja com a delegação para o duelo desta quarta. Eles permanecerão em São Paulo treinando, visando a partida contra o Coritiba, no sábado, pelo Campeonato Brasileiro. O Palmeiras lidera a tabela por um ponto de vantagem sobre o Flamengo.

Para preencher a lista de 19 relacionados, Cuca incluiu jovens com o zagueiro Augusto e o meia Vitinho, ambos da equipe sub-20. Entre os mais experientes, o lateral Zé Roberto entrou na relação porque fora poupado no clássico com o Corinthians, no sábado, em rodada do Brasileirão.

Outra novidade na lista é o atacante Alecsandro. Liberado para jogar, após dar resultado falso positivo em exame antidoping, o jogador poderá voltar a jogar após quase dois meses de suspensão. Ele não entra em campo desde o jogo contra o Atlético-MG, no dia 24 de julho, pelo Brasileirão.

Confira a lista dos 19 jogadores relacionados:

Goleiros: Vinicius Silvestre e Vagner;

Laterais: Egídio, Fabiano e Zé Roberto;

Zagueiros: Augusto, Edu Dracena, Roger Carvalho e Thiago Martins;

Volantes: Arouca, Gabriel, Matheus Sales e Rodrigo;

Meias: Allione, Cleiton Xavier e Vitinho;

Atacantes: Alecsandro, Lucas Barrios e Rafael Marques.