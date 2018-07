Cuca poupa todos os titulares do Atlético-MG e dá chance a garotos

BELO HORIZONTE - Focado no jogo contra o São Paulo, quarta-feira, no Morumbi, e já pensando na garantida vaga nos mata-matas da Libertadores e do Campeonato Mineiro, o Atlético-MG vai poupar todos os seus titulares ao entrar em campo neste domingo, às 16h, em Poços de Caldas, para enfrentar a Caldense.

O técnico Cuca escolheu usar uma equipe inteiramente reserva diante do rival do interior. Vai entrar em campo com Giovanni; Carlos César, Gilberto Silva, Rafael Marques e Júnior César; Serginho, Josué, Rosinei e Guilherme; Araújo e Alecsandro.

Assim, o treinador vai acabar dando chance a jogadores que têm tido pouca ou nenhuma chance de atuar. Vão ficar no banco o goleiro Lee, o lateral-direito Michel, o zagueiro Sidimar, o volante Lucas Cândido, os meias Morais e Leleu e os atacantes Paulo Henrique e Neto Berola.