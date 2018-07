Cuca poupará Fábio e outros titulares no Cruzeiro

"Estou pensando ainda, tivemos uma viagem muito longa e ainda estamos com o efeito dela, que é natural. Hoje é uma condição, amanhã é outra, jogador profissional se recupera muito rápido. Não temos condição nem necessidade de definir o time ainda. Estamos em conjunto com os departamentos físico e clínico avaliando algumas situações de descanso, cansaço, oportunidades que podem ser dadas", afirmou Cuca, para depois falar sobre os jogadores que terão de cumprir suspensão automática.

"De efetivo temos fora os jogadores que levaram cartões, o (zagueiro) Gil, (o meia) Montillo e Fábio, não vamos correr o risco, sabendo que estamos praticamente na final. O Rafael tem toda nossa confiança e vai jogar", acrescentou o treinador, confirmando a escalação do goleiro para domingo.

O fato de o Cruzeiro ter massacrado o América de Teófilo Otoni por 8 a 1, no duelo de ida da semifinal do Campeonato Mineiro, já faz o treinador admitir que o time é virtual finalista da competição. Com isso, não haveria razão para usar a força total diante do adversário, pois a equipe cruzeirense poderá até perder por sete gols de diferença no confronto de volta por ter realizado melhor campanha na primeira fase da competição.

Em meio a este cenário muito favorável, Cuca poderá aproveitar o confronto para testar alguns reservas. Entre eles está o atacante Ortigoza, que substituiu com sucesso o lesionado Thiago Ribeiro na vitória por 2 a 1 sobre o Once Caldas, na última quarta-feira, na Colômbia, pela Copa Libertadores, e neste domingo terá nova chance no time titular.

"Como a gente sempre pleiteia, é um grupo, quem está no banco entra para ser o personagem da partida e o Ortigoza foi bem no último jogo, deu um passe, fez o gol. Então tem a oportunidade de jogar novamente contra o América-TO para pegar um ritmo maior", disse o comandante, que também adiantou que Léo será o substituto de Gil na defesa cruzeirense.

"Vai jogar domingo Ortigoza, o Rafael, o Léo no lugar do Gil. Tem outras situações que vamos avaliar, o Henrique, que está cansado, o Victorino, são ações conjuntas com o departamento de futebol, por isso temos tido êxito, sem lesões, porque estamos respeitando acima de tudo o ser humano", justificou.