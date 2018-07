Cuca prevê 'decisão' para o Cruzeiro contra Flamengo

Depois de ver o Cruzeiro bater o Vasco por 3 a 1, em Sete Lagoas, no último domingo, e assegurar uma vaga na Copa Libertadores de 2011, o técnico Cuca aproveitou para enaltecer o caráter decisivo que o jogo do próximo domingo, contra o Flamengo, em Volta Redonda, terá para a sua equipe na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.

Veja também:

Cruzeiro vence Vasco e garante vaga na Copa Libertadores do ano que vem

Desgastados, cruzeirenses seguem otimistas em título

BRASILEIRÃO - Classificação | Resultados

Simulador do Brasileirão

"A equipe entrou com muita gana em campo, com muita vontade de vencer, com muita determinação, fazendo uma decisão, como tinha que ser. E domingo que vem teremos ainda mais dificuldades contra o Flamengo, uma outra decisão", ressaltou o treinador, em entrevista coletiva após o duelo diante dos vascaínos.

E Cuca acredita que o Cruzeiro ainda tem boas chances de ser campeão, apesar de seu time seguir na terceira posição do Brasileirão. "Para a gente ser campeão teriam que acontecer três tropeços de Corinthians e Fluminense. Já aconteceu um tropeço, do Corinthians, e, se houver mais dois tropeços e nós fizermos nossa parte, e vencermos os dois próximos jogos, que é muito difícil, poderemos ser campeões", reforçou.

O técnico ainda lembrou que o time cruzeirense precisa pensar exclusivamente no duelo contra o Flamengo, para depois sim se preocupar com o seu objetivo na rodada final da competição. "Chegamos a duas rodadas do final do campeonato com chances de sermos campeões. Vamos nos manter vivos, se Deus quiser, até a última rodada. Temos que trabalhar só nosso jogo contra o Flamengo. Com a vitória do Avaí, embolou tudo lá embaixo. É um jogo decisivo para o Flamengo também. Cada um com sua necessidade", finalizou.