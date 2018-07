Cuca prevê jogo 'perigoso' contra o lanterna América-MG

Apesar da forte disparidade na tabela do Brasileirão, o técnico Cuca classificou o jogo entre o líder Palmeiras e o lanterna América-MG como "perigoso", em razão da situação ameaçadora vivida pelo rival mineiro. "Todo cuidado é pouco", afirmou o treinador, nesta sexta-feira.

"É um jogo muito perigoso, muito complicado, como foi contra o Santa Cruz. O América-MG luta pela sobrevivência e é franco atirador. Cada jogo tem a sua dificuldade, não tem jogo fácil. Nós temos de trabalhar muito. Tenho certeza da dificuldade que enfrentaremos. Jogar fora de casa é uma dificuldade enorme. Não tem vida fácil", projetou o técnico.

O jogo deste domingo não será em Belo Horizonte, apesar do mando do América. O time mineiro resolveu disputar a partida no Estádio do Café, em Londrina. "É engano pensar que é vantajoso jogar contra o América-MG, em Londrina. Teremos de viajar para lá também, um ar novo que não é o meu", declarou Cuca.

Preocupado com a tensão dentro do elenco, em razão da proximidade da definição do título, o treinador pregou um "feijão com arroz" dentro de campo, para evitar surpresas diante de adversários mais modestos.

"Temos de fazer o feijão com arroz e torcer para que seja o suficiente para ser campeão. Faltam 10 jogos, é muita coisa, são 30 pontos. Estamos construindo uma obra e já temos 28 andares construídos, faltam 10. Continuaremos a nossa construção, assim como a gente vem fazendo."

O Palmeiras lidera a tabela com 57 pontos, com três de vantagem sobre o vice-líder Flamengo. Na outra ponta, o América tem apenas 21 e é o último colocado.