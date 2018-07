Cuca projeta reação do Cruzeiro contra o Prudente

Depois da decepcionante derrota por 4 a 3 para o Atlético Mineiro, o técnico Cuca procurou minimizar o resultado e garantiu que o Cruzeiro tem condições de reagir no próximo sábado, fora de casa, contra o lanterna Prudente.

Com a derrota no clássico, o Cruzeiro perdeu a primeira posição do Campeonato Brasileiro para o Fluminense - ambos têm 54 pontos, mas o time carioca está na frente no saldo de gols. "Agora é trabalhar para o jogo contra o Prudente. Vamos ter dificuldade. Estamos lutando pelo título e vamos ter a grandeza de buscar a vitória", afirmou o treinador.

Apesar de confiante, Cuca garantiu que a derrota para o Atlético Mineiro foi frustrante. "Estou muito frustrado por tudo que fizemos no jogo. Tem que ter equilíbrio, por pior que sejam as derrotas. Jogamos um belíssimo jogo e tivemos erros que não acostumamos ter e pagamos por isso. Deu tudo certo para eles e, para nós, tudo errado", avaliou.