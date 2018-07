Cuca promete Atlético com titulares diante do Villa Nova O Atlético Mineiro deve entrar em campo com a equipe mais forte possível para enfrentar o Villa Nova, neste domingo, no Mineirão, pela última rodada da fase de classificação do estadual. Pelo menos é isso que afirma o técnico Cuca, que não vê motivos para poupar o time, uma vez que não há partidas programadas para o time no próximo meio de semana.